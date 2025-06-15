Выпускники детдомов Казахстана заявляют о социальном неравенстве

«Прошу вас поддержать очередников, которые десятилетиями стоят, чтобы получить обещанные квартиры от государства. Мы направили множество писем в администрацию президента, но все эти письма были закрыты как дубликат. Мы просим проведения открытой пресс-конференции, чтобы мы были услышаны правительством. Остается очень много открытых вопросов, на которые мы не можем получить ответы. Что происходит с выпускниками детских домов? После получения среднего образования у нас отбирают даже прописку, мы фактически становимся бомжами. Очередь на жилье: неравенство под видом равенства. Мы ожидаем наши квартиры десятилетиями, а сейчас нас просто объединили всех в одну очередь. Кто не поставил нас в очередь на жилье еще из детских домов и почему за это никто не отвечает? Много очень выпускников детских домов, которые не были поставлены в очередь. И нам долго внушали, что нам не положено жилье от государства. Наши права были нарушены еще тогда, когда мы находились под опекой. Почему за это никто не отвечает? Нам говорят, что нужно ждать правил, пока новые правила вступят в “Отбасы банке”. Для чего нам нужно ждать правила, когда на сегодняшний день мы наоборот хотим, чтобы внесли поправки по отношению к нашей категории», — говорит в видеообращении Александра Исмаилова.