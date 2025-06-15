Можно ли установить шлагбаум во внутреннем дворе у многоэтажек? В МЧС пояснили

С точки зрения пожарной безопасности прямого запрета нет — шлагбаум установить можно, но есть важные условия:
Проезд для спецтехники — дороги и подъезды к дому должны быть всегда доступны для пожарных машин (п. 7 Правил пожарной безопасности).
Ручное открывание — если шлагбаум автоматический, он должен дублироваться механизмом, который можно открыть вручную (п. 8 тех же правил).
Главное — не создавать препятствий для экстренных служб. Если шлагбаум им не мешает, его установка возможна, пояснили в МЧС.