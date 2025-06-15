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Билеты из Ростова в Адлер продают за 57 тысяч рублей

Стоимость билетов на поезд до моря варьируется от 1300 до 57 тысяч рублей.

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Источник: Комсомольская правда

Цены на жд билеты из Ростова в Адлер доходят до 57 тысячи рублей. Соответствующую информацию можно найти в официальном приложении РЖД для мобильных телефонов.

Быстрее и дешевле всего можно доехать до Сочи на «Ласточке»: за 1332 рубля, при этом время в пути займет 8 часов 28 минут. Место в плацкарте до Адлера можно найти за 1962 рубля, в купе — за 3591 рубль.

Билеты на фирменный поезд дороже: стоимость места в купе — 5 779, в спальном вагоне — 18 256, в вагоне класса «Люкс» от 48 235 до 57 тысяч 191 рубля.

Судя по информации в приложении на некоторых поездах места в спальных вагонах раскуплены, осталось немного в плацкарте и купе.