Волны холода и тепла: как будет меняться погода в Москве на предстоящей неделе

— Во вторник, 17 июня, в Москве воздух прогреется до плюс 22−24 градусов, осадков не предвидится. В среду, 18 июня, столбики термометров еще покажут около плюс 20−22 градусов, но уже к вечеру будет заметно влияние западного атмосферного фронта, который повлечет за собой понижение температур. Поэтому в четверг и пятницу, 19−20 июня, ожидается до плюс 15−20 градусов в Московской области и около плюс 17−18 градусов в Москве.