Волны холода и тепла: как будет меняться погода в Москве на предстоящей неделе

После периода прохлады в Москве и области ожидается волна потепления. Однако высокие температуры в столичном регионе задержатся ненадолго. Подробнее о том, как будет меняться погода в течение предстоящей недели, «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
С понедельника, 16 июня, несмотря на осадки, погода начнет налаживаться. В столичном регионе станет теплее, чем в предыдущие дни.
— Воздух прогреется до плюс 23−25 градусов При этом прекратятся сильные ливни, но местами все еще может идти кратковременный дождь с грозой, — предупредил Ильин.
Теплая погода сохранится в Москве до среды, отметил специалист:
— Во вторник, 17 июня, в Москве воздух прогреется до плюс 22−24 градусов, осадков не предвидится. В среду, 18 июня, столбики термометров еще покажут около плюс 20−22 градусов, но уже к вечеру будет заметно влияние западного атмосферного фронта, который повлечет за собой понижение температур. Поэтому в четверг и пятницу, 19−20 июня, ожидается до плюс 15−20 градусов в Московской области и около плюс 17−18 градусов в Москве.
Не стоит ждать потепления и к предстоящим выходным. Наоборот, воздух в регионе остынет еще сильнее, заверил Ильин.
— Столбики термометров опустятся до отметки плюс 14−17 градусов. При этом возможны дожди как в субботу, так и в воскресенье, 21−22 июня, — сообщил метеоролог.
Согласно прогнозу синоптика, ветер и атмосферное давление в течение рабочей недели тоже будут нестабильными.
— Если до среды ветер будет дуть со скоростью 3−6 метров в секунду с юго-запада, то с четверга он усилится до 5−10 метров в секунду и изменит свое направление на северное и северо-западное. Атмосферное давление в первую половину рабочей недели составит около 738 миллиметров ртутного столба, а к концу — упадет до 734 миллиметров ртутного столба, — рассказал специалист.
После эпизода похолодания волна тепла в Москве ожидается лишь к середине третьей декады месяца, добавил Ильин.
— Примерно с 21 июня столбики термометров вновь поднимутся до плюс 25−30 градусов. Однако пока сложно предположить, надолго ли задержится тепло в Москве, но несколько дней привычной летней погоды точно можно ожидать, — заключил специалист.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что к концу месяца показатели термометров превысят многолетние значения на 1−2 градусов.