МЧС сказало, как установить шлагбаум на въезде во двор многоэтажного дома

Прежде всего, в МЧС отметили, что запрет на установку шлагбаума на въезде на внутреннюю территорию многоквартирного жилого дома отсутствует. Но с точки зрения пожарной безопасности важно учесть, что въезды и выезды, а также дороги подъезды к жилым домам должны обеспечивать подъезд пожарной аварийно-спасательной техники в свободном режиме.