МЧС сказало, как установить шлагбаум на въезде во двор многоэтажного дома

Министерство по чрезвычайным ситуациям сказало, как установить шлагбаум на въезде во двор многоэтажного дома.
Прежде всего, в МЧС отметили, что запрет на установку шлагбаума на въезде на внутреннюю территорию многоквартирного жилого дома отсутствует. Но с точки зрения пожарной безопасности важно учесть, что въезды и выезды, а также дороги подъезды к жилым домам должны обеспечивать подъезд пожарной аварийно-спасательной техники в свободном режиме.
Кроме того, гласят соответствующие правила, шлагбаумы на придомовой территории многоквартирного жилого дома, предназначенные для механизированного открывания, должны иметь также возможность ручного открывания.
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