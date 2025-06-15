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Врач-онколог назвала самые распространенные виды рака в Минске

Специалист назвала самые распространенные виды рака среди жителей Минска.

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Источник: Комсомольская правда

Заместитель главного врача Минского городского клинического онкологического центра Ирина Мойсевич назвала агентству «Минск-Новости» самые распространенные виды рака в Минске.

— У мужчин — рак предстательной железы, на втором месте — колоректальный, на третьем — рак легкого. У женщин лидирует рак молочной железы, на втором месте — колоректальный, на третьем — рак тела матки, — сказала Ирина Мойсевич, добавив, что в целом по республике ситуация аналогичная.

В качестве советов специалист порекомендовала мужчинам для ранней диагностики рака простаты сдать анализ крови на простатспецифический антиген (анализ ПСА).

— Это просто и доступно. В целом, если говорить о мужском здоровье, то по достижении 40 лет врача-уролога надо посещать хотя бы один раз в год, — отметила онколог.

Рекомендация для женщин по раннему обнаружению рака молочной железы — маммография.

— С 49 лет каждая женщина должна ее обязательно проходить. Это поможет выявить рак на ранних сроках, небольших размеров (до 2 мм) и своевременно начать лечение, которое будет эффективным, — сказала Ирина Мойсевич, уточнив, что для женщин в более молодом возрасте из-за строения молочной железы предпочтение отдается УЗИ-исследованию.

Ранее белорусский онколог Сергей Красный назвал три вида рака, которые передаются по наследству. Также он опроверг, что рак лучше лечат за границей (здесь подробнее), а еще рассказал про уникальную операцию Minsk-Koln pouch (подробности).