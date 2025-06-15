Комитет по здравоохранению сообщил, что число инфарктов миокарда в Минске снизилось почти на 10%

По словам специалиста, это связано с выходом нового постановления Минздрава о диспансеризации, которое вступило в силу с 1 января 2025-го. Документ изменил порядок диспансеризации взрослых и детей и проводимые исследования. Больше внимания, к примеру, уделяется предопухолевым и опухолевым заболеваниям.