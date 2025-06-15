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Комитет по здравоохранению сообщил, что число инфарктов миокарда в Минске снизилось почти на 10%

Мингорисполком: число инфарктов миокарда в Минске снизилось почти на 10%

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Источник: Комсомольская правда

Начальник управления организации медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Зиновий Гозман рассказал эфире телеканала СТВ, что число инфарктов миокарда в Минске снизилось почти на 10%.

— На 9,8% уменьшилось число инфарктов миокарда. Это показатель того, что мы на верном пути, и диспансеризация работает, — сказал Гозман.

По словам специалиста, это связано с выходом нового постановления Минздрава о диспансеризации, которое вступило в силу с 1 января 2025-го. Документ изменил порядок диспансеризации взрослых и детей и проводимые исследования. Больше внимания, к примеру, уделяется предопухолевым и опухолевым заболеваниям.

При оценке же эффективности комплексной диспансеризации учитывается повышение выявляемости заболеваний — артериальной гипертензии (повышенного артериального давления), сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, сахарного диабета, болезней органов дыхания. И, отмечает Зиновий Гозман, только за четыре месяца 2025-го выявляемость той же артериальной гипертензии выросла на 9%.

— Им назначено лечение, которое предотвращает риск развития осложнений — инфарктов и инсультов, — сказал представитель комитета по здравоохранению.

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