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Лодка с тремя людьми перевернулась в акватории Днепровско-Бугского канала

МЧС: лодка с тремя людьми перевернулась в акватории Днепровско-Бугского канала.

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Источник: Комсомольская правда

Брестское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям рассказало, что лодка с тремя людьми перевернулась в Дрогичинском районе — в акватории Днепровско-Бугского канала.

Все произошло около шести часов утра 15 июня. Три человека без спасательных жилетов оказались примерно в 25 метрах от берега — они держались за перевернувшуюся лодку.

Спасатели выехали на место, имея координаты места происшествия в акватории Днепровско-Бугского канала. Когда сотрудники МЧС помогли (используя спасательные жилеты и круг) оказавшимся в передряге попасть на берег, их осмотрела бригада скорой помощи. К счастью, обошлось без госпитализации.

Тем временем комитет по здравоохранению сообщил, что в 2025-м число инфарктов миокарда в Минске снизилось почти на 10%.

А врач-онколог назвала самые распространенные виды рака в Минске.

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