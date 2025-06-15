Лодка с тремя людьми перевернулась в акватории Днепровско-Бугского канала

Брестское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям рассказало, что лодка с тремя людьми перевернулась в Дрогичинском районе — в акватории Днепровско-Бугского канала.
Все произошло около шести часов утра 15 июня. Три человека без спасательных жилетов оказались примерно в 25 метрах от берега — они держались за перевернувшуюся лодку.
Спасатели выехали на место, имея координаты места происшествия в акватории Днепровско-Бугского канала. Когда сотрудники МЧС помогли (используя спасательные жилеты и круг) оказавшимся в передряге попасть на берег, их осмотрела бригада скорой помощи. К счастью, обошлось без госпитализации.
Тем временем комитет по здравоохранению сообщил, что в 2025-м число инфарктов миокарда в Минске снизилось почти на 10%.
А врач-онколог назвала самые распространенные виды рака в Минске.
Еще МЧС сказало, как установить шлагбаум на въезде во двор многоэтажного дома.