Лодка с тремя людьми перевернулась в акватории Днепровско-Бугского канала

Спасатели выехали на место, имея координаты места происшествия в акватории Днепровско-Бугского канала. Когда сотрудники МЧС помогли (используя спасательные жилеты и круг) оказавшимся в передряге попасть на берег, их осмотрела бригада скорой помощи. К счастью, обошлось без госпитализации.