Белорусский врач-онколог сказала, какие продукты содержат канцерогены, вызывающие рак

Заместитель главного врача Минского городского клинического онкологического центра Ирина Мойсевич назвала агентству «Минск-Новости» популярные продукты, которые содержат канцерогены, вызывающие рак.
В частности, говоря о питании, Ирина Мойсевич назвала главным снижение в рационе количества продуктов, содержащих канцерогены. Это и есть те вещества, которые вызывают онкозаболевания.
— Они могут как присутствовать в пище в естественной форме, так и образовываться в процессе готовки. Важно понимать, где есть эти опасные соединения и как их сократить, — уточнила врач.
Специалист напомнила, что стоит есть меньше жареной и приготовленной на открытом огне пищи.
— Ограничьте употребление копченостей, чтобы снизить риск развития рака кишечника, -таков еще один совет белорусского онколога. — Конечно, если съедите несколько кусочков раз в неделю, ничего страшного. Важно не включать эти продукты в ежедневный рацион! Канцерогены также содержатся в колбасных изделиях, ветчине и прочих подобных продуктах, в состав которых в качестве консервантов входят нитриты натрия.
Что касается, фастфуда, то онколог рекомендует исключить из питания или минимально есть, к примеру, картошку фри, пончики, пампушки.
— Все эти вкусности содержат трансжиры, которые могут спровоцировать развитие рака, — предупреждает Ирина Мойсевич.
А вот ежедневно стоит есть овощи, фрукты, зелень, рыбу.
— Мясоедам рекомендую употреблять индейку, курицу, поменьше красного мяса, особенно свинины. В нашей стране ее многие любят, но надо выбирать между вкусным и полезным, — замечает врач. — Готовить желательно на пару. Запекание, тушение, варка тоже полезны для организма. В отличие от жареной пищи — подрумяненной, с хрустящей корочкой.
Также врач-онколог Ирина Мойсевич назвала самые распространенные виды рака в Минске. А ранее белорусский онколог Сергей Красный назвал три вида рака, которые передаются по наследству. Также он опроверг, что рак лучше лечат за границей (здесь подробнее).