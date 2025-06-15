Белорусский врач-онколог сказала, какие продукты содержат канцерогены, вызывающие рак

— Ограничьте употребление копченостей, чтобы снизить риск развития рака кишечника, -таков еще один совет белорусского онколога. — Конечно, если съедите несколько кусочков раз в неделю, ничего страшного. Важно не включать эти продукты в ежедневный рацион! Канцерогены также содержатся в колбасных изделиях, ветчине и прочих подобных продуктах, в состав которых в качестве консервантов входят нитриты натрия.