Чебурашка, два брака и аргентинский скандал: актрисе Ольге Кузьминой — 38

В 2021 году Ольга познакомилась со своим вторым мужем — Евгением Апанасевичем. Они встретились, когда актриса прилетела в Минск для съемок трэвел-шоу «По секрету всему свету». Несмотря на то, что на тот момент Евгений был женат, между ними вспыхнули чувства. Он развелся с первой женой, переехал в Москву к Ольге и сделал ей предложение в день ее рождения, 16 июня 2023 года, когда актриса уже была беременна.