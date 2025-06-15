Календарь питания в Петров пост в 2025 году: что можно и чего нельзя есть в этот период

Весь пост нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца. Запрещено также употреблять блюда, в составе которых есть эти ингредиенты. Особенность этого поста заключается в том, что во время него, за исключением понедельника, среды и пятницы, можно есть рыбу и морепродукты, так как апостол Петр был рыбаком. Многие пекут рыбники — особые пироги с запеченной рыбой. По средам и пятницам действуют более строгие ограничения. В эти дни недели следует придерживаться принципов сухоядения, то есть употреблять только ту пищу, которая не была подвергнута термической обработке. По понедельникам нельзя использовать растительное масло. Что касается алкоголя, то его также нельзя пить, за исключением небольшого количества красного вина по субботам и воскресеньям.