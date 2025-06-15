Календарь питания в Петров пост в 2025 году: что можно и чего нельзя есть в этот период

Начало Петрова поста в 2025 году выпало на 16 июня. Он продлится почти месяц — до 11 июля. Во время этого периода существуют определенные ограничения в еде, которые необходимо соблюдать в соответствии с календарем питания. Что и в какие дни можно есть в Петров пост — в материале «Вечерней Москвы».
Принципы питания в Петров пост.
Весь пост нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца. Запрещено также употреблять блюда, в составе которых есть эти ингредиенты. Особенность этого поста заключается в том, что во время него, за исключением понедельника, среды и пятницы, можно есть рыбу и морепродукты, так как апостол Петр был рыбаком. Многие пекут рыбники — особые пироги с запеченной рыбой. По средам и пятницам действуют более строгие ограничения. В эти дни недели следует придерживаться принципов сухоядения, то есть употреблять только ту пищу, которая не была подвергнута термической обработке. По понедельникам нельзя использовать растительное масло. Что касается алкоголя, то его также нельзя пить, за исключением небольшого количества красного вина по субботам и воскресеньям.
Календарь питания в Петров пост.
Понедельник (16, 23, 30 июня): можно есть горячую растительную пищу, но без добавления растительного масла. Пример: каши, супы, тушеные овощи, грибы. Вторник (17 и 24 июня, 1 и 8 июля): допускаются рыба и морепродукты. Также можно есть горячую растительную пищу с добавлением растительного масла. По вторникам можно печь рыбники. Среда (18 и 25 июня, 2 и 9 июля): сухоядение. Питаться нужно исключительно сырыми растительными продуктами: фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, мед. Также можно есть постный хлеб. Четверг (19 и 26 июня, 3 и 10 июля): можно есть рыбу и морепродукты, а также горячую растительную пищу с добавлением масла. Пятница (20 и 27 июня, 4 и 11 июля): сухоядение. Строго сырая растительная пища: фрукты, овощи, орехи, мед, сухофрукты. Можно есть постный хлеб. Суббота (21 и 28 июня, 5 июля): допускается употребление рыбы и морепродуктов, горячей растительной пищи с добавлением масла. Также можно выпить чуть-чуть красного вина. Воскресенье (22 и 29 июня, 6 июля): так же как и по субботам, допускается употребление рыбы, морепродуктов, горячей растительной пищи с добавлением масла. Можно выпить красного вина в небольшом количестве.
Отдельное правило существует для 7 июля, когда отмечается Рождество Иоанна Предтечи:
несмотря на то что это понедельник, кроме горячей растительной пищи без добавления масла, можно есть рыбу и морепродукты.
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