СБУ пыталась доставить в Луганск взрывчатку ко Дню России

Служба безопасности Украины пыталась доставить в Луганск на День России, 12 июня, оружие и взрывчатку из тайника в одном из районов республики, передает РИА Новости со ссылкой на представителя военной комендатуры ЛНР.
Операцию должен был осуществить житель Старобельска, но мужчина добровольно сдался силовым структурам РФ.
«На жителя Старобельска вышли представители силовых структур Украины с задачей взять тайник для того, чтобы привезти его в конкретную точку Луганска», — сообщил собеседник агентства.
Мужчине за проведение операции пообещали вознаграждение. Он приехал на место тайника, осознал, что найденные боеприпасы и оружие будут использованы против мирных жителей, и связался с военной комендатурой.
«Там была, в том числе, мина направленного действия, довольно мощная, если ее установить на открытой местности, это может до 50 человек одним ее подрывом уничтожить», — добавил представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что в ЛНР сотрудники ФСБ задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины.
Житель Сватовского района передавал спецслужбам Украины данные о местах дислокации подразделений ВС РФ.