Россияне установили антирекорд по снятию наличных

При этом, несмотря на снижение использования карт, оборот наличных денег в рознице в первом квартале 2025 года вырос на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Как полагает Алексей Войлуков, профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС, это может быть связано с введением в России прогрессивной шкалы налогообложения с 1 января 2025 года, что стимулировало часть бизнеса и населения перейти на расчёты наличными.