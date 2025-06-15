Генконсульство РФ в Дубае: Около 3 тысяч россиян не могут вылететь из ОАЭ

Нарушения в работе российских и эмиратских авиакомпаний обусловлено конфликтом между Израилем и Ираном и затронуло около 10 тысяч россиян. Об этом ТАСС сообщила дипмиссия РФ в Дубае.
Дипломаты отметили, что из-за временного закрытия воздушного пространства Ирана в связи с обострением военно-политической ситуации на Ближнем Востоке в ОАЭ возникли перебои в авиасообщении.
«Это затронуло порядка 10 тысяч российских граждан. Основная часть уже вылетела или была перенаправлена, остаются вопросы по примерно 3 тысячам человек», — говорится в сообщении генконсульства.
Как писал сайт KP.RU, ранее агентство IRNA сообщило, что воздушное пространство Исламской республики остается закрытым для гражданских судов до воскресенья 15 июня. Предположительно, авиационные власти Ирана откроют воздушное пространство в 14.30 по мск.