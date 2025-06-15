Израиль начал неспровоцированный акт агрессии против Ирана и его народа, говорится в публикации портала Mehr. Поэтому страна имеет полное право на самооборону. Автор сообщает, что несмотря на попытку оправдать и легитимировать это «упреждающее» военное нападение Израиля, которое основано на концепции справедливой войны и, вероятно, поддерживается США, несмотря на нынешние отрицания, это не делает его законным или моральным. Это случай циничной политики отчаяния, разыгрываемой Израилем и США. Статья 51 Устава Организации Объединенных Наций очень ясно говорит о самообороне. «Статья 51 Устава ООН подтверждает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, если вооруженное нападение произойдет на члена Организации Объединенных Наций». Это неотъемлемое юридическое право и обязанность самообороны от актов агрессии со стороны других держав. Также моральным долгом Ирана является защита своего народа от этой агрессии. Никакое количество лжи и обмана не изменит этот основной факт, закрепленный в международном праве.