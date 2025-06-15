«Иранскому народу пора восстать» и «Право Ирана на самооборону»: что пишут о конфликте ирано-израильские СМИ

Обе стороны ирано-израильского конфликта по-разному видят его исход (архивное фото).
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) инициировала крупномасштабную операцию под названием «Восстающий лев». Целью атак стали ядерные объекты в Тегеране. В связи с действиями Израиля, корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил о запуске ответной операции под названием «Правдивое обещание 3», целью которой стали израильские военные объекты. Конфликт двух стран активно освещают местные журналисты. Как эти события подаются по разные стороны баррикад — в материале URA.RU.
Израиль.
Yedioth Ahronoth.
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Израильское издание Yedioth Ahronoth сравнивает нынешние события в Иране с 7 октября 2023 года для Тель-Авива, когда участники палестинского движения ХАМАС из сектора Газа напали на Израиль. В материале говорится, что в настоящий момент Тегеран сосредоточен на ликвидации последствий сильного удара и реагировании на израильские атаки, откладывая разработку долгосрочной стратегии на будущее. На данном этапе маловероятно, что иранские власти займутся формированием политики на последующий период. Когда этот вопрос все же будет поднят, руководству Ирана предстоит принять принципиальное решение: продолжать придерживаться жесткой линии, что чревато новым витком эскалации, либо признать последствия понесенного ущерба и вернуться к переговорному процессу.
Haaretz.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПоследствия ночных ударов Израиля и Ирана: что известно о новой атаке.
Портал Haaretz сообщает в своем материале, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху знал, какая война грозит Израилю, и все равно выбрал разделение в обществе. Хотя его решение нанести удар по Ирану может стать «историческим», глава Генштаба ЦАХАЛ посчитал необходимым для общественности подчеркнуть профессиональный характер этого действия. В условиях, когда большинство граждан страны убеждены, что премьер-министр руководствуется преимущественно политическими мотивами, зачастую связанными с личными интересами и не затрагивающими вопросы национальной безопасности или гуманизма, начальник штаба, по всей видимости, счел нужным обосновать решение атаки на иранские ядерные объекты.
Нет сомнений в том, что происходящие события окажутся благоприятными для Нетаньяху в свете его нынешних трудностей. Они способствуют восстановлению его репутации в общественном мнении и могут существенно повлиять на формирование его политического наследия. Однако ключевой вопрос заключается в том, как именно он распорядится этим обстоятельствами после завершения текущего конфликта. Не исключено, что для него настал момент рассмотреть возможность заключения соглашения со следствием, предусматривающего признание вины и уход из политической жизни в 2026 году — ровно через три десятилетия после его первого избрания на пост премьер-министра.
The Jerusalem Post.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТегеран в огне: ЦАХАЛ нанес сокрушительные удары по столице Ирана. Фоторепортаж.
О том, что иранскому народу необходимо восстать и сменить власть в стране, пишет портал The Jerusalem Post. Автор материала задается вопросом: «готовы ли многострадальные граждане Ирана воспользоваться параллельной возможностью для собственной свободы». На протяжении долгих 46 лет — с тех пор, как аятолла Рухолла Хомейни совершил народную революцию и создал Исламскую Республику — иранский народ жил при режиме, питающемся страхом. За последние 48 часов этот страх резко изменился: сначала к людям в дворцах Тегерана, затем к ракетным расчетам, которые обнаружили, что происходит, когда Израиль решает действовать. Операция «Восходящий лев» — дерзкий удар ЦАХАЛ по ядерной и военной машине Ирана — перекроила стратегическую карту Ближнего Востока и дала простым иранцам возможность, которая появляется раз в поколение. Автор призывает иранцев «подняться и схватиться» за этот момент обеими руками.
Иран.
Tehran Times.
Иранские СМИ сообщают, что агрессия Израиля вызывала широкое обсуждение в миреФото: Сергей Русанов © URA.RU.
Иранский портал Tehran Times публикует материал, в котором отмечает, что атака Израиля вызывает широкое возмущение у общественности. В частности, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф призвал мусульманские страны объединиться и коллективно противостоять Тель-Авиву, предупредив, что бездействие приведет к «разрушительным последствиям для всего исламского мира».
Кроме того, в материале приводится реакция на конфликт двух стран от лидеров и политических деятелей Пакистана, Азербайджана, Турции, Саудовской Аравии, Омана, Катара, Египта, Ирака, Ливана, Индонезии и Китая. Помимо этого, сообщается о реакции Запада, которая была отмечена соучастием и двойными стандартами: президент США Дональд Трамп раскрыл координацию, признав, что перед атакой он выдвинул Ирану 60-дневный ядерный ультиматум, пригрозил дальнейшими жестокими ударами и злорадствовал в своей соцсети Truth Social.
Kayhan.
Агрессия Израиля может привести к краху сионистского режима, пишут иранские журналистыФото: Сергей Русанов © URA.RU.
Аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Исламской революции, заявил, что агрессивные действия Израиля приведут к гибели сионистского режима, следует из материала Kayhan. По его словам, израильские власти сделали свое существование невыносимым, осуществив нападение на Иран и убив ряд высокопоставленных военных, ученых и мирных жителей. Президент Масуд Пезешкиан охарактеризовал эти действия как жестокий акт, демонстрирующий преступный характер сионистского режима, и подчеркнул, что последует твердый ответ, который заставит врага раскаяться в совершенном. Глава государства заверил, что Иран даст взвешенный и решительный ответ на израильскую агрессию, а также призвал граждан страны к сплоченности перед лицом психологического давления со стороны противника.
Mehr.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Заявлениям США не верим": главное из выступления главы МИД Ирана Аракчи.
Израиль начал неспровоцированный акт агрессии против Ирана и его народа, говорится в публикации портала Mehr. Поэтому страна имеет полное право на самооборону. Автор сообщает, что несмотря на попытку оправдать и легитимировать это «упреждающее» военное нападение Израиля, которое основано на концепции справедливой войны и, вероятно, поддерживается США, несмотря на нынешние отрицания, это не делает его законным или моральным. Это случай циничной политики отчаяния, разыгрываемой Израилем и США. Статья 51 Устава Организации Объединенных Наций очень ясно говорит о самообороне. «Статья 51 Устава ООН подтверждает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, если вооруженное нападение произойдет на члена Организации Объединенных Наций». Это неотъемлемое юридическое право и обязанность самообороны от актов агрессии со стороны других держав. Также моральным долгом Ирана является защита своего народа от этой агрессии. Никакое количество лжи и обмана не изменит этот основной факт, закрепленный в международном праве.