Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

14 российских ученых ожидают пропуска на границе Ирана с Азербайджаном

Россиян доставили к пункту пропуска на автобусе.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Находящихся в Иране в составе российской делегации по линии БРИКС 14 российских ученых доставили к пункту пропуска на границе с Азербайджаном, сообщила aif.ru доктор юридических наук, профессор МГИМО МИД России, член СПЧ Элина Сидоренко.

«Мы находимся в городе на границе Ирана и Азербайджана, ожидаем паспортного контроля. Есть вероятность того, что сегодня мы все-таки паспортный контроль пройдем и уже направимся в Баку для дальнейшей транспортировки в Российскую Федерацию. С нетерпением этого момента ждем, россияне не паникуют, все организовано замечательно, ведем все себя максимально спокойно, достойно, просто ждем, когда откроется очередь и мы пересечем иранскую границу», — рассказала она.

Ранее Сидоренко сообщила, группу российских ученых, 14 июня перевезли из гостиницы, где они проживали, в российское посольство.