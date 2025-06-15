14 российских ученых ожидают пропуска на границе Ирана с Азербайджаном

«Мы находимся в городе на границе Ирана и Азербайджана, ожидаем паспортного контроля. Есть вероятность того, что сегодня мы все-таки паспортный контроль пройдем и уже направимся в Баку для дальнейшей транспортировки в Российскую Федерацию. С нетерпением этого момента ждем, россияне не паникуют, все организовано замечательно, ведем все себя максимально спокойно, достойно, просто ждем, когда откроется очередь и мы пересечем иранскую границу», — рассказала она.