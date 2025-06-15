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Тело актера из «Каменской» Павла Ульянова нашли через три дня после смерти

Тело актера Павла Ульянова обнаружили спустя три дня после его кончины. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщил знакомый артиста Александр Филин.

Как создавалась новая Россия

Тело актера Павла Ульянова обнаружили спустя три дня после его кончины. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщил знакомый артиста Александр Филин.

По словам приятеля актера, тот ушел из жизни 9 или 10 июня, а нашли его только 12-го числа. При этом причину смерти Ульянова он не уточнил.

— Если бы он жил не один, кто-то был рядом, то его, может, успели бы спасти, — передает слова Филина Aif.ru.

Павел Ульянов появился на свет в 1964 году в Караганде. Он получил профильное актерское образование в Ярославском театральном институте, после окончания которого в 1991 году стал трудиться в составе трупы Московского художественного академического театра имени Горького. Артист в тот же период стал играть в кино и сериалах, в том числе в проектах «Воровка», «Даун Хаус», «Марш Турецкого» и «Каменская».