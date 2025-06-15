ВВС Израиля начали серию ударов по целям на западе Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проводить серию ударов по целям на западе Ирана, сообщила пресс-служба израильской армии.
Отмечается, что удары наносятся по «десяткам целей» ракетами класса «земля-земля».
«ВВС Израиля начали серию ударов по десяткам целей на западе Ирана», — сообщается в публикации.
Незадолго до этого стало известно, что на западе Ирана сбили два беспилотника. Один из уничтоженных аппаратов — производства США, второй — израильского.
Напомним, 13 июня произошла эскалация ирано-израильского конфликта. Силы ЦАХАЛ начали операцию «Восстающий лев», в рамках которой атакуют военные цели и объекты ядерной программы Ирана.
А Тегеран начал ответную операцию «Правдивое обещание 3».