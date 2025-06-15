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ВВС Израиля начали серию ударов по целям на западе Ирана

ЦАХАЛ проводит серию ударов по целям в Иране ракетами класса «земля-земля».

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Источник: Аргументы и факты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проводить серию ударов по целям на западе Ирана, сообщила пресс-служба израильской армии.

Отмечается, что удары наносятся по «десяткам целей» ракетами класса «земля-земля».

«ВВС Израиля начали серию ударов по десяткам целей на западе Ирана», — сообщается в публикации.

Незадолго до этого стало известно, что на западе Ирана сбили два беспилотника. Один из уничтоженных аппаратов — производства США, второй — израильского.

Напомним, 13 июня произошла эскалация ирано-израильского конфликта. Силы ЦАХАЛ начали операцию «Восстающий лев», в рамках которой атакуют военные цели и объекты ядерной программы Ирана.

А Тегеран начал ответную операцию «Правдивое обещание 3».