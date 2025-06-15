Роскомнадзор сделал заявление о возможной разблокировке Instagram

Ранее сообщалось, что Instagram и Facebook не планируют возобновлять свою деятельность в России даже после возможного снятия санкций. По информации telegram-канала Mash, несмотря на улучшение дипломатических отношений между РФ и США, руководство и владельцы данных социальных сетей не намерены соответствовать требованиям российского законодательства и интегрироваться в юридическую систему РФ.