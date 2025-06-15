Роскомнадзор сделал заявление о возможной разблокировке Instagram

Соцсеть будет недоступна без VPN.
Роскомнадзор не видит оснований для снятия ограничений с платформы Instagram (принадлежит компании Meta Platforms Inc., которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) на территории России. Об этом сообщили в ведомстве.
«Оснований для снятия ограничений нет», — заявили представители Роскомнадзора. Информацию передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Instagram и Facebook не планируют возобновлять свою деятельность в России даже после возможного снятия санкций. По информации telegram-канала Mash, несмотря на улучшение дипломатических отношений между РФ и США, руководство и владельцы данных социальных сетей не намерены соответствовать требованиям российского законодательства и интегрироваться в юридическую систему РФ.
*Instagram принадлежит компании Meta Platforms Inc., которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.