Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге временно прекращает работу в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке

В связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге временно прекращает свою деятельность с 16 июня. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале дипломатического представительства.
В сообщении отмечается, что оказание консульских услуг в указанный период приостановлено.
Ранее стало известно о временном прекращении работы консульского отдела при российском посольстве в Иране по причине обострения обстановки в ближневосточном регионе.