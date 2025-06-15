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Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге временно прекращает работу в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке

В связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге временно прекращает свою деятельность с 16 июня.

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В связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге временно прекращает свою деятельность с 16 июня. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале дипломатического представительства.

В сообщении отмечается, что оказание консульских услуг в указанный период приостановлено.

Ранее стало известно о временном прекращении работы консульского отдела при российском посольстве в Иране по причине обострения обстановки в ближневосточном регионе.