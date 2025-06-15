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Погибшую в Таиланде бодибилдершу Родину похоронят в Туле

Юлия Родина попала в отбойное течение, ее тело извлекли из воды уже без признаков жизни.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Утонувшую в Таиланде бодибилдершу из РФ Юлию Родину планируют похоронить в Туле. На будущей неделе тело спортсменки доставят в Россию, передает ТАСС.

Как уточнила бодибилдерша Наталья Маркеленкова, это решение принял муж Родиной.

«Финансовых сложностей с доставкой тела в Россию нет, в этом вопросе все получилось решить за счет страховки», — пояснила собеседница агентства.

Напомним, трагедия произошла на пляже Банг-Тао на Пхукете. Родина попала в отбойное течение.

Ранее стали известны подробности гибели Юлии Родиной в Таиланде. Отмечалось, что когда российскую спортсменку вытащили из воды, она уже не дышала. Ее отправили в больницу, но спустя сутки девушка скончалась.