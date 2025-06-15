В Тегеране пять человек погибли из-за удара ЦАХАЛ по жилому зданию

В столице Ирана Тегеране пять человек погибли в результате атаки израильской армии по жилому зданию. Об этом сообщило иранское государственное телевидение (IRIB).
В телерадиокомпании отметили, что подвергшееся атаке здание расположено в густонаселенном районе, поэтому «существует высокая вероятность большого числа погибших и раненых».
Как писал сайт KP.RU, ранее в воскресенье, 15 июня, министерство здравоохранения Ирана сообщило о гибели по меньшей мере 128 человек в результате атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Еще порядка 900 человек пострадали.
14 июня в результате удара Израиля по городу Шахид Чамран на юго-западе Ирана погибли 60 человек, из них 20 детей. Атака ЦАХАЛ привела к обрушению жилого дома, которое повлекло за собой большие жертвы.
Напомним, 13 июня между Израилем и Ираном разгорелся открытый вооруженный конфликт. Противостояние началось с ударов Иерусалима. Спустя несколько часов Тегеран ответил Израилю.