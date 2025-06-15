Лето опять распахивает жаркие объятья: Из Молдовы уходит прохлада — градус повышается до +30

В понедельник, 16 июня, в Кишиневе днем 27−28 градусов тепла, ночью около 17. Средняя скорость ветра 15 км/час, максимальные порывы — 33 км/час. Не штиль, но терпимо. Вероятность дождя 2%, средняя облачность — 4%.
В прошлом году 16 июня в столице было + 26 градусов. Так что недалеко ушли.
На юге Молдовы днём +28−29, ночью 16 градусов тепла, переменная облачность.
На севере страны днём +23−24, ночью около 13−14 градусов со знаком плюс, переменная облачность.
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