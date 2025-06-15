В России заявили о растущем гневе после атаки беспилотника ВСУ на Татарстан

Карасин заявил, что Россия не намерена мириться с атаками БПЛА.
Атака Татарстана беспилотниками Вооруженных сил Украины вызвала резкую реакцию общественности в России. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Речь идет о срединной части России. Это свидетельствует о том, что не унимаются наши, так сказать, противники, если не сказать, враги — украинские националисты. В чем смысл этого, кроме того, чтобы вызвать гнев у нашего народа, мне, честно говоря, неведомо», — заявил сенатор в разговоре с Lenta.ru.
Карасин также подчеркнул, что Россия не намерена мириться с атаками со стороны украинской армии. По его словам, несмотря на начавшиеся переговоры между сторонами, Москва продолжит давать «должную оценку» действиям киевских властей. Сенатор отметил важность продолжающегося диалога, но подчеркнул, что инциденты с атаками беспилотников будут получать жесткую реакцию.
Ранее российские ПВО уже отражали массированные удары ВСУ по региону, 10 июня удалось сбить четыре дрона без жертв и серьезных разрушений. Последний инцидент привел к гибели рабочего и ранениям еще 13 человек, а также вызвал пожар на территории автомобильного завода в Елабужском районе. Власти региона выразили соболезнования семьям погибших и пообещали помощь пострадавшим.