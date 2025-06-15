В России заявили о растущем гневе после атаки беспилотника ВСУ на Татарстан

«Речь идет о срединной части России. Это свидетельствует о том, что не унимаются наши, так сказать, противники, если не сказать, враги — украинские националисты. В чем смысл этого, кроме того, чтобы вызвать гнев у нашего народа, мне, честно говоря, неведомо», — заявил сенатор в разговоре с Lenta.ru.