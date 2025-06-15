Роскомнадзор: Оснований для снятия ограничений с Youtube и Instagram* не имеется

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что компания Meta*, владеющая соцсетями Instagram* и Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской), может вернуться в Россию, если будет соблюдать законы страны. По его словам, какое бы доверие у Москвы с американцами ни было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов. И, собственно, эти компании могут и не ждать восстановления. Надо выполнить законы и возвращаться в Российскую Федерацию, подчеркнул официальный представитель Кремля.