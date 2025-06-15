«Не будет ни реки, ни дороги»

Трасса М-12 начала разрушаться в районе Балашихи. Причина кроется в изменении русла реки Вьюнки.
Об этом предупреждали еще 7 месяцев назад — жители городского округа в письме в «Автодор» просили принять меры. Тогда пообещали разобраться.
Но, как видно сейчас, ничего сделано не было. Обочина продолжает осыпаться, груды песка скатываются прямо в реку. Есть риск, что это приведет к частичному обрушению дороги и серьезной аварии.
Если не предпринимать никаких мер, переживают жители, то не останется ни реки, ни дороги.