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«Не будет ни реки, ни дороги»

Трасса М-12 начала разрушаться в районе Балашихи.

Как создавалась новая Россия

Трасса М-12 начала разрушаться в районе Балашихи. Причина кроется в изменении русла реки Вьюнки.

Об этом предупреждали еще 7 месяцев назад — жители городского округа в письме в «Автодор» просили принять меры. Тогда пообещали разобраться.

Но, как видно сейчас, ничего сделано не было. Обочина продолжает осыпаться, груды песка скатываются прямо в реку. Есть риск, что это приведет к частичному обрушению дороги и серьезной аварии.

Если не предпринимать никаких мер, переживают жители, то не останется ни реки, ни дороги.