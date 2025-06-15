Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге заявило о закрытии на неизвестный срок

Генконсульство Израиля, расположенное в Санкт-Петербурге, временно закрывается. Ведомство прекратит работу уже с 16 июня, сроки возвращения к работе на данный момент не известны. Об этом диппредставительство сообщило в своем Telegram-канале.
«Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге будет временно закрыто с 16 июня до дальнейшего уведомления», — говорится в данном сообщении.
В дипмиссии уточнили, что консульские услуги в данный период оказываться не будут.
Как писал сайт KP.RU, израильские посольства по всему миру временно приостанавливают свою работу на фоне военной операции ЦАХАЛ против Ирана. Сведений о том, когда посольства возобновят свою деятельность, пока нет.
Напомним, в субботу армия обороны Израиля продолжила свою операцию «Восходящий лев», начатую 13 июня, и нанесла удары по военным целям и ядерным объектам Ирана. В ответ Иран запустил сотни баллистических ракет и дронов по еврейскому государству.