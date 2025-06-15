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Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге заявило о закрытии на неизвестный срок

Консульские услуги в данный период оказываться не будут.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Генконсульство Израиля, расположенное в Санкт-Петербурге, временно закрывается. Ведомство прекратит работу уже с 16 июня, сроки возвращения к работе на данный момент не известны. Об этом диппредставительство сообщило в своем Telegram-канале.

«Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге будет временно закрыто с 16 июня до дальнейшего уведомления», — говорится в данном сообщении.

В дипмиссии уточнили, что консульские услуги в данный период оказываться не будут.

Как писал сайт KP.RU, израильские посольства по всему миру временно приостанавливают свою работу на фоне военной операции ЦАХАЛ против Ирана. Сведений о том, когда посольства возобновят свою деятельность, пока нет.

Напомним, в субботу армия обороны Израиля продолжила свою операцию «Восходящий лев», начатую 13 июня, и нанесла удары по военным целям и ядерным объектам Ирана. В ответ Иран запустил сотни баллистических ракет и дронов по еврейскому государству.