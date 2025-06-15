IRIB: пять человек погибли из-за израильского удара по дому в Тегеране

Минимум пять человек погибли в результате удара израильской армии по жилому дому в Телегране, сообщает иранское гостелевидение IRIB.
По данным IRIB, попавшее под удар здание находится в густонаселенном районе, поэтому «сохраняется высокая вероятность большего числа погибших и раненых».
Ранее стало известно, что ВВС Израиля начали серию ударов по целям на западе Ирана. Удары наносятся ракетами класса «земля-земля».
Напомним, эскалация ирано-израильского конфликта началась 13 июня. ЦАХАЛ инициировал операцию «Восстающий лев», в рамках которой атакует военные цели и объекты ядерной программы Ирана.
А Тегеран начал ответную операцию «Правдивое обещание 3».
По информации Reuters, во время атак Израиля по Ирану погибли минимум 14 ученых-ядерщиков.