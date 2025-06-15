Ростовская область вошла в число регионов с повышенной смертностью из-за воды

Ненадлежащее качество воды могло привести к повышению смертности среди жителей Ростовской области. Об этом свидетельствует исследование Роспотребнадзора.
В отчете специалистов говорится, что в 2024 году питьевая вода ненадлежащего качества вызвала 7,39 дополнительных случаев смертности на 100 тысяч населения страны.
Больше всего летальных исходов вызвали болезни органов пищеварения, связанные с плохой водой — 4,14 случая на 100 тысяч населения. На втором месте оказались проблемы системы кровообращения: в среднем 1,82 случая на 100 тысяч населения. На третьем месте — злокачественные новообразования: 0,96 случаев смерти на 100 тысяч населения. Ростовская область вошла в число регионов, где уровень смертности превышал среднероссийский показатель.
Кроме того, на территории Ростовской и Томской областей, Забайкальского края, республик Мордовия и Калмыкия сформировались наибольшие уровни дополнительной заболеваемости из-за питьевой воды ненормативного качества.