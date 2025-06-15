Ростовская область вошла в число регионов с повышенной смертностью из-за воды

Больше всего летальных исходов вызвали болезни органов пищеварения, связанные с плохой водой — 4,14 случая на 100 тысяч населения. На втором месте оказались проблемы системы кровообращения: в среднем 1,82 случая на 100 тысяч населения. На третьем месте — злокачественные новообразования: 0,96 случаев смерти на 100 тысяч населения. Ростовская область вошла в число регионов, где уровень смертности превышал среднероссийский показатель.