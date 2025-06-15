Дожившая до 92 лет китаянка раскрыла секрет долголетия

Жительница Китая по имени Ли рассказала, что дожила до возраста 92 лет благодаря занятиям спортом дома. По словам женщины, она регулярно выполняет 100 приседаний на кровати и 200 отжиманий на полу.
Долгожительница призналась, что делать упражнения на улице ей неудобно, поэтому она предпочитает домашние тренировки. Женщина добавила, что каждый вечер для восстановления после нагрузок опускает ноги в горячую воду.
— Мои волосы становятся послушными. Но некоторые из них недавно стали черными, — передает слова Ли Jianghua TV.
Британец Фрэнк Честер, который 10 апреля отметил 108-й день рождения, рассказал о том, что сумел дожить до своих лет благодаря тому, что всю жизнь надевал брюки сидя, а не стоя.
Другой столетний мужчина рассказал врачу-психиатру Максу Пембертону об 11 секретах долголетия. Он отметил, что главный секрет долгой жизни — акцент на мировоззрении.
111-летняя жительница Великобритании тоже поделилась секретом своего долголетия. Она призналась, что прожить 100 лет ей помогла любовь к одному продукту и чтение определенных романов.