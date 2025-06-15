Первый номер после звезды: как работают телохранители артистов

— В профессию я пришел очень просто. Заступился за одного мужчину в баре, а он оказался влиятельным бизнесменом. В итоге позвал меня к себе помощником, — рассказывает «ВМ» Колесников. — Постепенно я зарекомендовал себя, вырос по карьерной лестнице с третьего до первого номера. Номера, присваиваемые охране, зависят от степени близости к объекту. Первый идет за «випом» на расстоянии вытянутой руки, чтобы в случае чего потянуть человека на себя и увести от опасности. Он также занимает позицию лидера, контролируя других охранников. Второй следует впереди, чтобы заслонять. Третий — чуть поодаль, так удобнее контролировать ситуацию с разных сторон.