Первый номер после звезды: как работают телохранители артистов

37 лет назад в СССР появились первые частные структуры, в услуги которых входила охрана личности клиента. Сегодня такие организации работают и со знаменитостями. Звездный телохранитель Максим Колесников рассказал «Вечерней Москве» об особенностях профессии.
Сейчас Максим Колесников работает в основном с артистами, популярными среди молодежи: хип-хоп-исполнителями Ганвест, Джизус, певицей Дорой. А в прошлом охранял даже… Стивена Сигала. Но подробности сотрудничества со звездой такого масштаба раскрывать, увы, запрещает контракт. Однако Максим с легкостью рассказал о деталях своей нынешней работы.
Судьба указала путь.
Максим Колесников в прошлом боксер. Но стать телохранителем, видимо, велела судьба.
— В профессию я пришел очень просто. Заступился за одного мужчину в баре, а он оказался влиятельным бизнесменом. В итоге позвал меня к себе помощником, — рассказывает «ВМ» Колесников. — Постепенно я зарекомендовал себя, вырос по карьерной лестнице с третьего до первого номера. Номера, присваиваемые охране, зависят от степени близости к объекту. Первый идет за «випом» на расстоянии вытянутой руки, чтобы в случае чего потянуть человека на себя и увести от опасности. Он также занимает позицию лидера, контролируя других охранников. Второй следует впереди, чтобы заслонять. Третий — чуть поодаль, так удобнее контролировать ситуацию с разных сторон.
Пресекали покушения.
Как оказалось, уйти от охраны бизнесменов к знаменитостям Максим решил после одного случая.
Что остается за кадром экстремальных телешоу.
— За время моей работы, слава богу, не было покушений на убийство, но однажды мы пресекли подготовку к нему, — говорит Колесников. — После этого я решил, что нужно что-то поспокойнее.
При этом Максим отрицает, что со звездами работать легче.
— Среди нашей эстрады почти нет знаменитостей, которых кто-то серьезно хочет «убрать». Но есть много не всегда вменяемых поклонников, — говорит звездный телохранитель. — Был один случай в Турции. У моего клиента по плану стоял концерт в Анталии. Мы приехали туда на шесть дней. А до этого у него вышла песня, в которую он вставил несколько строк на казахском языке. Все это время нас преследовали казахи, пытаясь с артистом сфотографироваться, обняться, поговорить. Даже подарки разные под дверь подкидывали.
За красивые глазки.
В телохранителе важно все: от физической подготовки до внешнего вида и умения говорить.
— Бизнесмены и политики обычно выбирают телохранителей исходя из профессионализма. Со звездами же ситуация немного другая. Здесь нередко играет роль устрашающий вид охраны, ведь к грозным дядькам большинство фанатов побоится подойти. Например, мы долго вели переговоры с певицей Дорой, но после того, как она увидела меня, то сразу приняла решение о сотрудничестве.
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Цена вопроса.
Заработок зависит от их опыта и города.
— В Санкт-Петербурге у новичка зарплата идет где-то от 90 тысяч рублей в месяц, — говорит Колесников. — В Москве опытные телохранители зарабатывают от 200 тысяч рублей. Моего уровня ребята от 200 до 300 тысяч. Но если это ветеран спецслужб, например, то тут уже ценник начинается от 300−500 тысяч рублей. Столько получают и те, кто много лет работает на одного и того же человека.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Иосиф Пригожин, продюсер:
— Наличие охраны у публичных людей — это не вопрос статуса или понтов, а мера безопасности. Основная угроза исходит не от профессиональных киллеров, а от неадекватных или психически нестабильных личностей. Так что это не прихоть, а вынужденная мера. Охрана — это дополнительные расходы, которым мало кто будет рад. И пока публичные люди продолжают общаться с поклонниками, фотографироваться, оставаться открытыми для публики, полностью исключить риски невозможно.
Берегут артистов.
Николай Басков.
Певец круглосуточно находится под личной охраной. Но неприятности все же случались. Однажды ворам удалось украсть из машины артиста сумку с драгоценностями и большой суммой денег.
Филипп Киркоров.
Телохранители с певцом ходят всегда: и в России, и за рубежом. Однажды личному охраннику пришлось спасать его от драки с рок-музыкантом Юрием Шевчуком. Он подсел к Киркорову за столик в ресторане. Общение артистов переросло в острый конфликт, и телохранитель вывел рокера на улицу.
Валерий Леонтьев.
Охранник певца однажды оказался в центре скандала. Во время концерта к проходу на сцену подбежала девочка с букетом цветов, а телохранитель оттолкнул ребенка от звезды. Позже он заявил, что действовал в рамках безопасности, а юная поклонница от его действий никак не пострадала.
Лариса Долина.
За годы эстрадной деятельности у артистки появилось немало поклонников. Личной охране не раз приходилось отбивать ее от фанатов.
Тимати.
Круглые сутки безопасность рэпера обеспечивают два телохранителя, которые по комплекции вдвое больше самого артиста.
Некоторым звездам действительно нужна настоящая охрана. Так, в конце мая актеру из «Улиц разбитых фонарей» Валерию Музыке высрелили в голову. Кто и зачем пытался убить артиста — в материале «ВМ».