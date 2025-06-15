Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир с новым загадочным сообщением

В эфир вышло странное сообщение, содержащее код из цифр и букв.
Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «радиостанция Судного дня», 15 июня в 15:19 по московскому времени передала в эфир очередное загадочное сообщение. Оно прозвучало на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем.
«НЖТИ 42525 МАЛОСНЕЖНЫЙ 7383 8915», — прозвучало в эфире. Она транслирует странные сообщения в периоды, когда происходят значимые события в мире.
Ранее радиостанция уже передавала необычные сообщения, совпавшие по времени с международными событиями, а ее активность фиксировалась и во время телефонных переговоров президентов России и США. С конца 1970-х годов УВБ-76 неоднократно активизировалась в периоды политической напряженности, однако назначение передаваемых кодов до сих пор официально не раскрывается.