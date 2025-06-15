Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир с новым загадочным сообщением

Ранее радиостанция уже передавала необычные сообщения, совпавшие по времени с международными событиями, а ее активность фиксировалась и во время телефонных переговоров президентов России и США. С конца 1970-х годов УВБ-76 неоднократно активизировалась в периоды политической напряженности, однако назначение передаваемых кодов до сих пор официально не раскрывается.