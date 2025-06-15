Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 16 июня

Не носите с собой крупные суммы денег — велика вероятность потерять их. Не совершайте крупных покупок и не заключайте важных сделок — они могут обернуться неудачей. Избегайте ссор и громких разговоров — слова, сказанные в гневе, вернутся к вам с силой ветра. Не рассказывайте сны на улице — хорошие не сбудутся, а плохие могут привлечь неприятности. Не думайте о плохом и не предавайтесь грусти — это привлекает негатив.