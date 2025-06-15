TRT Spor: «Фенербахче» заинтересовался полузащитником ЦСКА Кисляком

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» заинтересовался полузащитником московского ЦСКА Матвеем Кисляком, передает TRT Spor.
По данным источника, о 19-летнем футболисте положительно отзывается португальский наставник клуба Жозе Моуринью. В скором времени клуб должен направить запрос о трансфере в ЦСКА.
В сезоне-2024/25 Кисляк сыграл за московский клуб 33 матча во всех турнирах, забив четыре гола.
В этом сезоне ЦСКА выиграл Кубок России. «Фенербахче» в национальном чемпионате Турции стал вторым.
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