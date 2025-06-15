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IRNA: Иран нанес новый ракетный удар по Тель-Авиву и Хайфе

В Хайфе иранская ракета поразила цель.

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Иран в ходе нового запуска ракет по Израилю нанес удары по Тель-Авиву и Хайфе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным агентства, в Хайфе ракета поразила цель, другие подробности не приводятся.

Как писал сайт KP.RU, днем 15 июня Тегеран произвел ответные ракетные удары по израильским Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону. По данным израильского 9 телеканала, это стало первым ударом вооруженных сил Ирана в дневное время суток с момента эскалации конфликта между странами. Уточнялось, что пострадавших в результате ударов нет.

Ранее агентство Mehr сообщило, что Иран использовал как минимум одну гиперзвуковую ракету для удара по территории Израиля в субботу, 14 июня. При этом агентство NOURE NEWS перечислило типы баллистических ракет, при помощи которых Иран наносит удары по объектам в еврейском государстве. Сообщается, что речь идет о ракетах средней дальности EMAD, GHADR и KHEIBAR SHEKAN.