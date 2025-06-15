IRNA: Иран нанес новый ракетный удар по Тель-Авиву и Хайфе

Ранее агентство Mehr сообщило, что Иран использовал как минимум одну гиперзвуковую ракету для удара по территории Израиля в субботу, 14 июня. При этом агентство NOURE NEWS перечислило типы баллистических ракет, при помощи которых Иран наносит удары по объектам в еврейском государстве. Сообщается, что речь идет о ракетах средней дальности EMAD, GHADR и KHEIBAR SHEKAN.