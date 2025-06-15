Reuters: Трамп запретил Израилю убивать верховного лидера Ирана Хаменеи

Американский президент Дональд Трамп «наложил вето» на план Израиля по убийству верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом воскресенье, 15 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, республиканец заявил, что может добиться остановки боевых действия между Иерусалимом и Тегераном, предупредив последний отказаться от идеи атаковать военные объекты Вашингтона.
— Иранцы уже убили американца? Нет. Пока они этого не сделают, мы даже не говорим о преследовании политического руководства, — передает слова собеседника из американской администрации агентство.
Глава государства также выразил уверенность в способности США сыграть роль посредника в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. При этом Трамп намекнул на то, что Иерусалим ликвидировал всех представителей Тегерана на недавних переговорах с Вашингтоном.
Трамп среди прочего назвал атаку израильской армии на иранские ядерные объекты превосходной и сказал, что «впереди будет еще много всего». Он также подчеркнул, что США могут вмешаться в военный конфликт между Израилем и Ираном.