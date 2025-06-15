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Не вышел сухим из воды: Пьяный мужчина похитил в администрации Донецка полотенца

Житель Ростовской области украл у чиновников пакет с полотенцами.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 15 июня в Донецке Ростовской области произошло забавное преступление. Мужчина украл из помещения городской администрации пакет с полотенцами.

Как сообщили в пресс-службе донской полиции, воришка разбил стекло в двери с задней стороны здания и проник внутрь.

Вряд ли он хотел стащить махровые изделия. Скорее всего, надеялся, что в пакете лежат куда более ценные вещи. Однако в состоянии алкогольного опьянения не разобрался и скрылся с добычей.

Сотрудники полиции задержали похитителя полотенец по горячим следам. Сейчас по факту происшествия проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Возможно, чиновники и правоохранители простят незадачливого воришку. В конце концов, смягчающие обстоятельства налицо…

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