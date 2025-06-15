Радужная форель и щучья икра за 6500: Стало известно меню ПМЭФ-2025

На ПМЭФ-2025 в выставочном центре «Экспофорум» комплексный обед будет стоить 6,5 тысячи рублей. В эту фиксированную сумму входят закуска, суп, основное блюдо, десерт и напиток. Участники форума смогут выбрать между несколькими ресторанами с разными кулинарными концепциями: Lunch, Forum и «Варево». Во всех заведениях особое внимание уделено продуктам от местных производителей, сообщает 78.ru.