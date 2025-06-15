Отец Жанны Фриске изменит памятник на ее могиле

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов планирует изменить памятник на могиле Жанны Фриске. Сейчас на месте захоронения установлена статуя в полный рост певицы.
«Хочу поменять голову, лицо то есть. Ну и бронзу обновить. Пока это долго, мастер разрабатывает эскизы», — сообщил он aif.ru.
По его словам, финансовая помощь на новый памятник не нужна.
«Попрошу — потом съедят, поэтому не дай Бог», — заявил Владимир.
Напомним, что Жанна Фриске умерла в 2015 году, 15 июня исполнилось 10 лет со дня ее смерти.
Сегодня вся семья собралась на Николо-Архангельском кладбище, чтобы почтить память экс-солистки группы «Блестящие». Не пришел только супруг — Дмитрий Шепелев. С родственниками Жанны он находится в многолетней ссоре.