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Отец Жанны Фриске изменит памятник на ее могиле

Жанна Фриске умерла в 2015 году, 15 июня исполнилось 10 лет со дня ее смерти.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов планирует изменить памятник на могиле Жанны Фриске. Сейчас на месте захоронения установлена статуя в полный рост певицы.

«Хочу поменять голову, лицо то есть. Ну и бронзу обновить. Пока это долго, мастер разрабатывает эскизы», — сообщил он aif.ru.

По его словам, финансовая помощь на новый памятник не нужна.

«Попрошу — потом съедят, поэтому не дай Бог», — заявил Владимир.

Напомним, что Жанна Фриске умерла в 2015 году, 15 июня исполнилось 10 лет со дня ее смерти.

Сегодня вся семья собралась на Николо-Архангельском кладбище, чтобы почтить память экс-солистки группы «Блестящие». Не пришел только супруг — Дмитрий Шепелев. С родственниками Жанны он находится в многолетней ссоре.