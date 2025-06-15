«Бавария» на КЧМ по футболу разгромила «Окленд Сити» со счетом 10:0

Германский ФК «Бавария» в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира разгромил новозеландский «Окленд Сити» со счетом 10:0.
Встреча состоялась в Цинциннати. Голы забили Кингсли Коман (6-я, 22-я минуты), Саша Боэ (18), Майкл Олисе (20, 45+3), Томас Мюллер (45, 89) и Джамал Мусиала (68, 73, с пенальти, 84).
Ранее сообщалось, что на турнир смогли приехать не все футболисты «Окленд Сити», так как некоторым не дали отпуск на работе.
Напомним, что на групповом этапе «Окленд Сити» также встретится с португальской «Бенфикой» и командой из Аргентины «Бока Хуниорс».