NourNews: Иранские ракеты ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Также стало известно, что в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому зданию в иранской столице Тегеране погибли пять человек. Подвергшееся удару строение расположено в густонаселенном районе города, в связи с чем «существует высокая вероятность большого числа погибших и раненых».