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NourNews: Иранские ракеты ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Ранее Иран произвел новый пуск ракет по Израилю.

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Иранские ракеты поразили израильский аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщило агентство NourNews.

Издание публикует кадры, на которых виден столб дыма, поднимающийся с территории воздушной гавани.

Как писал сайт KP.RU, вечером 15 июня Иран совершил очередной запуск ракет по Израилю. В результате нанесены удары по израильским городам Тель-Авив и Хайфа. Уточнялось, что в Хайфе иранская ракета поразила назначенную цель, другие подробности не приводились.

В воскресенье Тегеран впервые произвел ответные ракетные удары по израильским Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону в дневное время суток с момента эскалации конфликта между странами. Уточнялось, что пострадавших в результате ударов не было.

Также стало известно, что в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому зданию в иранской столице Тегеране погибли пять человек. Подвергшееся удару строение расположено в густонаселенном районе города, в связи с чем «существует высокая вероятность большого числа погибших и раненых».