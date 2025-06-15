Nature: создано устройство для уничтожения тромбов без их разрыва

Ученые из Стэнфордского университета создали экспериментальное устройство, которое позволяет удалять тромбы, причем оно сжимает сгустки, а не разрывает их. Разработку назвали милли-спиннер, она была описана в научной публикации в журнале Nature.
В отличие от классических методов, при которых тромбы или вытягиваются катетером, или захватываются проволочной петлей, милли-спиннер работает по-другому. Это полая трубку с прорезями, которая в ходе вращения создает всасывающее давление вокруг тромба.
Вместо разрушения фибрин, являющийся основой тромба, сжимается до 5% от первоначальных размеров, после чего свернувшийся сгусток удаляется безо всяких рисков. Как уточнили авторы разработки, ныне действующие методы позволяют успешно извлекать тромб с первой попытки всего в половине случаев, а примерно в 15% случаев вмешательство не дает никакого результата.
Новый подход, как считают ученые, может существенно повысить результативность лечения и сократить риски осложнений.
Ранее врач Александр Умнов рассказал, что COVID-19 и проблемы с сердцем провоцируют образование тромбов. Сгущение крови также негативно влияет на почки, печень и сердце. Среди наиболее опасных последствий эксперт выделил тромбоэмболию, инфаркт и инсульт.