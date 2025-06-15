Росавиация: Air Arabia может возобновить авиарейсы в Россию 16 июня

Авиакомпания Air Arabia может возобновить перевозки пассажиров из ОАЭ в Россию уже в понедельник, 16 июня. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Air Arabia работает над тем, чтобы на предстоящей неделе вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию», — говорится в публикации.
В агентстве отметили, что первые рейсы на этом направлении после приостановки могут быть совершены в понедельник, 16 июня.
Кореняко уточнил, что в первую очередь на возобновленных рейсах из ОАЭ планируется перевезти туристов, чей перелет должен был состояться ранее.
Как писал сайт KP.RU, 15 июня генконсульство РФ в Дубае сообщило, что нарушения в работе российских и эмиратских авиакомпаний, вызванные конфликтом Израиля и Ирана, затронули около 10 тысяч россиян. В дипмиссии подчеркнули, что основная часть уже вылетела или была перенаправлена, однако остаются вопросы по примерно 3 тысячам человек.