Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: Air Arabia может возобновить авиарейсы в Россию 16 июня

Air Arabia работает над тем, чтобы с понедельника вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания Air Arabia может возобновить перевозки пассажиров из ОАЭ в Россию уже в понедельник, 16 июня. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Air Arabia работает над тем, чтобы на предстоящей неделе вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию», — говорится в публикации.

В агентстве отметили, что первые рейсы на этом направлении после приостановки могут быть совершены в понедельник, 16 июня.

Кореняко уточнил, что в первую очередь на возобновленных рейсах из ОАЭ планируется перевезти туристов, чей перелет должен был состояться ранее.

Как писал сайт KP.RU, 15 июня генконсульство РФ в Дубае сообщило, что нарушения в работе российских и эмиратских авиакомпаний, вызванные конфликтом Израиля и Ирана, затронули около 10 тысяч россиян. В дипмиссии подчеркнули, что основная часть уже вылетела или была перенаправлена, однако остаются вопросы по примерно 3 тысячам человек.