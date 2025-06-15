Отец Жанны Фриске рассказал о ее любимом празднике

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов в 10-летнюю годовщину смерти дочери, 15 июня, предался воспоминаниям на ее могиле.
«Жанна очень любила день свой, мой и мамин день рождения. А еще обожала Новый год. Правда, каких-то семейных традиций, которые придумала дочь, у нас не было», — сообщил он aif.ru.
Жанна Фриске умерла в 2015 году после продолжительной борьбы с глиобластомой — агрессивной опухолью мозга. Болезнь у певицы диагностировали вскоре после рождения сына Платона.
Несмотря на лечение в лучших клиниках мира, артистка скончалась 15 июня. Ей было 40 лет.