Минобразования: единая одежда для всех школ Беларуси не вводится

— Как и прежде, в комплект для мальчика входят: брюки, пиджак, бомбер, рубашка с длинным или коротким рукавом, гольфик. Для девочек это: сарафан, юбка, блузка, рубашка. Жилетка — как для мальчиков, так и для девочек. В зимнее время года — это свитер.