Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобразования: единая одежда для всех школ Беларуси не вводится

Минобразования заявило, что единая одежда для всех школ Беларуси не вводится.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Беларуси Ирина Каржова сказала в эфире телеканала СТВ, что будет со школьной формой в школах и гимназиях республики.

Прежде всего Каржова отметила, что некой единой одежды для всех учреждений образования страны не вводится. Вместе с тем, представитель Минобразования отметила:

— Учащиеся на учебных занятиях должны присутствовать в одежде делового стиля.

Что является одеждой делового стиля? Ирина Каржова дала пояснение:

— Как и прежде, в комплект для мальчика входят: брюки, пиджак, бомбер, рубашка с длинным или коротким рукавом, гольфик. Для девочек это: сарафан, юбка, блузка, рубашка. Жилетка — как для мальчиков, так и для девочек. В зимнее время года — это свитер.

Ранее Минобразования Беларуси озвучило решение по школьной форме.

Также Минобразования уточняло запрет использования школьниками телефонов с 1 сентября 2025.