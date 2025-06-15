Минобразования: единая одежда для всех школ Беларуси не вводится

Заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Беларуси Ирина Каржова сказала в эфире телеканала СТВ, что будет со школьной формой в школах и гимназиях республики.
Прежде всего Каржова отметила, что некой единой одежды для всех учреждений образования страны не вводится. Вместе с тем, представитель Минобразования отметила:
— Учащиеся на учебных занятиях должны присутствовать в одежде делового стиля.
Что является одеждой делового стиля? Ирина Каржова дала пояснение:
— Как и прежде, в комплект для мальчика входят: брюки, пиджак, бомбер, рубашка с длинным или коротким рукавом, гольфик. Для девочек это: сарафан, юбка, блузка, рубашка. Жилетка — как для мальчиков, так и для девочек. В зимнее время года — это свитер.
Ранее Минобразования Беларуси озвучило решение по школьной форме.
Также Минобразования уточняло запрет использования школьниками телефонов с 1 сентября 2025.