Швед Дюплантис в 12-й раз установил мировой рекорд в прыжках с шестом

Прыгун шестом Арман Дюплантис из Швеции в 12-й раз в своей спортивной карьере побил мировой рекорд, с первой попытки взяв высоту 6,28 метра в ходе этапа «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме.
Предыдущий максимум Дюплантис установил в конце февраля во Франции, когда ему удалось совершить прыжок на высоту 6,27 метра.
Российские хоккеистки также побили мировой рекорд, сыграв серию буллитов из 63-х бросков. Это произошло во время финала любительского турнира в Подмосковье между домодедовским «Авангардом» и питерским GT.
Вечером 30 мая также стало известно, что Валентина Бородина из города Алейска Алтайского края в 70 лет установила мировой рекорд в своей весовой и возрастной категории по жиму лежа, отжав от груди штангу весом 67,5 килограмма.
Президент международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер ранее сообщил, что тяжелоатлет из Белгорода Дмитрий Самойлов установил рекорд России и мира по подъему гири.
Россиянка Варвара Кузьминова установила мировой рекорд среди спортсменов до 17 лет на юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике в столице Перу Лиме.