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В столице Перу Лиме произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1

Очаг землетрясения в Перу находился на глубине 49 км.

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Недалеко от перуанской столицы Лимы произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщил Геофизический институт Перу.

По данным ученых, эпицентр природного катаклизма зафиксирован в 30 километрах к юго-западу от провинции Кальяо.

Отмечалось, что власти страны пока не объявляли тревогу, поскольку землетрясение было промежуточным — глубиной 49 км — и его воздействие на поверхность не было столь разрушительным.

Как писал сайт KP.RU, в конце мая у побережья южных Курильских островов в Тихом океане произошли сразу два землетрясения. Магнитуда сейсмологических событий составила 4,8 и 4,6. По данным ученых, эпицентры подземных толчков располагались юго-восточнее острова Итуруп. Каких-либо сигналов от местного населения из-за ощутимых толчков властям не поступало. Тревога цунами на этот раз также не объявлялась.