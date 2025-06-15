В столице Перу Лиме произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1

Как писал сайт KP.RU, в конце мая у побережья южных Курильских островов в Тихом океане произошли сразу два землетрясения. Магнитуда сейсмологических событий составила 4,8 и 4,6. По данным ученых, эпицентры подземных толчков располагались юго-восточнее острова Итуруп. Каких-либо сигналов от местного населения из-за ощутимых толчков властям не поступало. Тревога цунами на этот раз также не объявлялась.