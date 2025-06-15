В столице Перу Лиме произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1

Недалеко от перуанской столицы Лимы произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщил Геофизический институт Перу.
По данным ученых, эпицентр природного катаклизма зафиксирован в 30 километрах к юго-западу от провинции Кальяо.
Отмечалось, что власти страны пока не объявляли тревогу, поскольку землетрясение было промежуточным — глубиной 49 км — и его воздействие на поверхность не было столь разрушительным.
Как писал сайт KP.RU, в конце мая у побережья южных Курильских островов в Тихом океане произошли сразу два землетрясения. Магнитуда сейсмологических событий составила 4,8 и 4,6. По данным ученых, эпицентры подземных толчков располагались юго-восточнее острова Итуруп. Каких-либо сигналов от местного населения из-за ощутимых толчков властям не поступало. Тревога цунами на этот раз также не объявлялась.