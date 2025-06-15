Министерство ЖКХ Беларуси объяснило введение штрафа за траву выше 20 сантиметров

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Ромашко объяснил в эфире телеканала СТВ введение штрафа за траву выше 20 сантиметров.
Напомним, в Беларуси ввели новые правила содержания частных домов. Среди прочего — это и кошение травы при отрастании газона свыше 20 сантиметров. Позже замминистра ЖКХ Андрей Ромашко пояснил, дадут ли штраф, если трава на участке выросла свыше 20 см:
— Это не говорит о том, что кто-то будет ходить и измерять высоту травы, и если она будет 21 см, то давать штраф. Данные нормы необходимы, чтобы понимать, когда своевременно выполнять работы по содержанию газонов и наведению порядка на озелененных территориях.
Он отметил, что за нарушение правил благоустройства предусмотрена административная ответственность, однако главной целью правил благоустройства и содержания населенных пунктов является не наказать, а предупредить.
В эфире телеканала СТВ Ромашко отметил, что указанный штраф — мера предупредительная.
— На сегодняшний день мы с облисполкомами прорабатывали этот вопрос. Цель — не вылавливать и наказывать людей, а цель — поговорить, довести до сведения требования и проконтролировать, — обозначил заместитель министра.
Тем временем власти рассказали, как далеко надо скашивать траву за забором частного дома по новым правилам: от границы участка до тротуара или дороги и на 10 метров вглубь от всех сторон.
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