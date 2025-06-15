Tasnim: Иран нанес ракетный удар по израильскому оружейному заводу Rafael

Иранская армия нанесла ракетный удар по израильскому оружейному заводу Rafael, который находится в Хайфе. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщило агентство Tasnim.
По данным журналистов, после атаки, в результате которой было разрушено «множество зданий», начался сильный пожар.
— Израильский оружейный завод Rafael подвергся ракетным атакам Ирана сегодня ночью, — передает Telegram-канал агентства.
4 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что Израиль нужно остановить, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день подчеркнул, что Иерусалим нанесет удары по «каждому объекту режима» Тегерана.
Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 15 июня сообщил, что исламская республика готова подписать договор, подтверждающий отсутствие у нее ядерного арсенала. Однако официальный представитель иранской парламентской комиссии национальной безопасности и внешней политики Эбрахим Резаи заявил, что Тегеран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.