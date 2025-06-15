Tasnim: Иран нанес ракетный удар по израильскому оружейному заводу Rafael

4 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что Израиль нужно остановить, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день подчеркнул, что Иерусалим нанесет удары по «каждому объекту режима» Тегерана.