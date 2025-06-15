Air Arabiya может возобновить рейсы из ОАЭ в Россию 16 июня

Авиакомпания Air Arabiya работает над возобновлением рейсов из ОАЭ в Москву после временного перерыва и может осуществить первые из них 16 июня. Об этом сообщили в Росавиации.
«Air Arabia работает над тем, чтобы на будущей неделе вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию. Первые рейсы на данном направлении после приостановки могут быть выполнены 16 июня», — уточнили в ведомстве.
Ранее в РСТ опровергли информацию о «застрявших» в ОАЭ 2000 российских туристов. Там уточнили, что между Россией и ОАЭ сохраняется активное авиасообщение.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев» против Ирана. По данным израильской армии, удары были направлены на иранские ядерные объекты и военные цели. Представитель ЦАХАЛ сообщил, что для атаки на Иран Израиль задействовал 200 самолетов.
13 июня Иран начал ракетную атаку на Израиль. Израиль не должен надеяться, что ему удастся избежать ответа Ирана на атаки, заявил в обращении к нации верховный лидер Али Хаменеи.